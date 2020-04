Große Trauer bei allen Comedyfans! Der Stand-up-Komiker-Legende Vic Henley ist vor allem durch seine Auftritte in der "Opie & Anthony"-Radioshow berühmt geworden. Stolze acht Mal wurde er als Comedian des Jahres nominiert. Einem breiteren Publikum dürfte er auch als Schauspieler im Film "Bruno" bekannt sein. Jetzt gibt es allerdings traurige Neuigkeiten von dem Witzbold: Vic ist am 6. April im Alter von 57 Jahren gestorben.

In einem Post auf Facebook bestätigte Tatum Singley, die Nichte des Verstorbenen seinen Tod. "Ein wunderbarer Sohn, Bruder, Onkel, Cousin, Neffe und Freund. Er hat uns alle so sehr geliebt und wir hoffen, dass er weiß, wie sehr wir ihn lieben", heißt es in dem Beitrag. Die Todesursache sei wohl die Folge einer Lungenembolie gewesen sein, die der US-Amerikaner am vorherigen Wochenende erlitten hat. Nach "einigen Versuchen, ihn wieder zu beleben", sei er am Montag um 15:55 Uhr verstorben.

Erst letzte Woche soll der Komiker seiner Nichte erzählt haben, wie sehr er sein Leben liebe, offenbart Tatum in ihrem rührenden Social-Media-Nachruf. "Die Welt liebte Vic für das Lächeln und Lachen, das er uns allen brachte – und er liebte seine Arbeit, weil sie ihm zu so vielen Freunden verhalf", schreibt sie außerdem.

Instagram / vichenley Vic Henley im Juni 2018

Getty Images Vic Henley bei einem Auftritt in Nashville Tennessee im Februar 2011

Instagram / vichenley Vic Henley in Nantucket im Dezember 2019



