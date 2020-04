Rose Dix muss jetzt eine schwere Zeit durchmachen. In den vergangenen Jahren machte sich die 31-Jährige als YouTuberin einen Namen. Auf ihrem Channel "Rose and Rosie" unterhält sie zusammen mit ihrer Frau regelmäßig ihre Follower. Die beiden drehen aber nicht nur lustige Comedy-Clips, sondern geben auch Einblicke in ihr Privatleben. So teilten die zwei Turteltauben ihrer Community erst vor wenigen Tagen mit, dass Rose nach einer künstlichen Befruchtung schwanger ist. Jetzt meldete sich Rosie jedoch mit traurigen Neuigkeiten im Netz: Ihre Partnerin hat das Baby verloren.

Die Britin verkündete am Dienstag auf Twitter, dass Rose in ein Krankenhaus gebracht werden musste. "Sie hatte eine extrem komplizierte Fehlgeburt und ich kann nicht bei ihr sein, was alles noch viel schwieriger macht", erklärte Rosie. Sie dürfe ihre Liebste aufgrund der aktuellen Lage nicht besuchen und bat ihre Community darum, ihrer Frau "Gebete und Genesungswünsche" zu schicken.

Rose sei trotz der Komplikationen in einem stabilen Zustand. Dafür dankt Rosie vor allem dem Krankenhauspersonal und lobt die Ärzte und Pfleger in ihrem Post: "Sie haben ihr die Sorgen genommen und sich so gut um sie gekümmert. Ich weiß, dass sie in sicheren Händen ist."

Anzeige

Instagram / roseellendix Rose Dix im November 2018

Anzeige

Instagram / roseellendix Rose Dix mit ihrer Frau Rosie im Januar 2018

Anzeige

Instagram / roseellendix Rose Dix mit ihrer Frau Rosie im August 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de