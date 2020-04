Jeder hat so seine eigenen Ostertraditionen! Alicia Arden (50) erlangte größere Aufmerksamkeit durch ihren Auftritt in der Kultserie Baywatch. Das Model wirkte danach nur noch vereinzelt in Filmen mit, denn es sorgte in der Vergangenheit eher mit freizügigen Auftritten für Aufsehen. Jetzt dürfte die Beauty aber erneut für große Augen gesorgt haben: Alicia präsentiert sich kurz vor den Feiertagen in einem ziemlich fragwürdigen Oster-Look!

Aktuelle Fotos der 50-Jährigen riefen bei einigen Fans womöglich Stirnrunzeln hervor. In einem sadomaso-angehauchten Look mit schwarzer Hasen-Maske posierte der ehemalige Serien-Star mit einem weißen Körbchen auf seinem Balkon. Ob Alicia ihr Osterfest letztendlich auch in dieser Aufmachung zelebrieren wird, ist nicht bekannt – mit diesen Schnappschüssen ist sie aber mit Sicherheit wieder in aller Munde.

Dass die brünette Beauty mit solchen Bildern nicht zum ersten Mal Aufmerksamkeit erregt, ist für ihre Fanbase sicher nichts neues. Im Sommer 2018 hatte sie sich vor den Augen der Paparazzi völlig ungeniert mit offener Autotür einen knappen Fummel angezogen. Ziemlich provokant hatte sie damals sogar noch ihre Zunge rausgestreckt.

Getty Images Alicia Arden im Februar 2013

David Edwards / MEGA Alicia Arden im April 2020

Splash News Alicia Arden, "Baywatch"-Star



