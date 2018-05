Ulknudel Alicia Arden (48) geizt bekanntlich nicht mit ihren Reizen! Bereits in der 90er-Kultserie Baywatch gewährte die Schauspielerin ihren Fans freie Sicht auf ihren makellosen Traumbody. Viel nackte Haut bekommen ihre Bewunderer auch heute noch zu sehen. Mit gewagten Outfits, Popo- und Nippelblitzern sorgt sie immer wieder für Furore! Für ihren jüngsten öffentlichen Auftritt warf sich die Schönheit gehörig in Schale. Dabei wurde sie knapp bekleidet in ihrem Auto abgelichtet.

Letzten Mittwoch war die ehemalige Badenixe mal wieder dem Blitzlichtgewitter der Paparazzi ausgesetzt. Unterwegs zur Verleihung eines Social-Media-Preises in Los Angeles nutzte die 48-Jährige den Beifahrersitz ihres Wagens prompt als Umkleidekabine. Völlig ungeniert mit offener Autotür zog sie sich vor den Augen der Fotografen einen knappen roten Fummel an. Frech streckte sie dabei sogar noch ihre Zunge raus! Dass die kecke Göre darauf pfeift, was die Öffentlichkeit von ihren Stripteaseaktionen hält, bewies sie bereits in der Vergangenheit des Öfteren.

Fertig angezogen und dennoch nur mit einem Hauch von Stoff bedeckt, präsentierte Alicia der gespannten Meute wenig später schließlich ihr Gewinnergemälde. Das Werk ist eine Abbildung ihrer eigenen Person, sterbend auf der Bühne. Mit dieser eher fragwürdigen Darstellung rundete der Serienstar den skandalträchtigen Tag perfekt ab.

Splash News Alicia Arden, "Baywatch"-Schauspielerin

Splash News Alicia Arden während der Vorstellung ihres Gewinner-Gemäldes im Mai 2018

Splash News Alicia Arden bei der "Night of 100 Stars Oscar Viewing Gala" 2017

