Die Sportwelt trauert um Stirling Moss. Er gehört zu den besten Formel-1-Piloten der Geschichte. Von 529 absolvierten Rennen gewann der Brite stolze 212. Den Weltmeistertitel in der Königsklasse konnte sich der Superstar auf dem Asphalt allerdings nie sichern. Doch auch nach seinem Karriereende im Jahr 1962 ist der Rennfahrer für Ikonen wie Lewis Hamilton (35), Michael Schumacher (51) und Co. ein Vorbild. Jetzt gibt es traurige Neuigkeiten: Stirling ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

"Er starb, so wie er gelebt hat. Selbst dabei sah er noch wundervoll aus", teilte seine Ehefrau gegenüber der britischen Daily Mail mit. Der 90-Jährige ist in den frühen Morgenstunden des Ostersonntags nach langer und schwerer Krankheit in seinem Haus in Mayfair verstorben. "Am Ende war er einfach müde, hat seine schönen Augen geschlossen und das wars", erzählte die Witwe.

Das Rennen 1961 in Monaco zählt zu einem der legendärsten Siege der Motorsport-Legende. Damals konnte Stirling mit seinem Lotus punkten, indem er die deutlich stärkere Ferrari-Konkurrenz hinter sich ließ und als erster die Ziellinie überquerte.

Getty Images Michael Schumacher und Stirling Moss im Dezember 2006

Getty Images Stirling Moss, Formel-1-Legende

Getty Images Stirling Moss, ehemaliger britischer Rennfahrer



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de