Stirling Moss' Witwe ist an gebrochenem Herzen gestorben

Susie Moss ist jetzt mit ihrem Liebsten vereint. Ihr Mann Stirling Moss (✝90) war im April 2020 nach einer schweren Krankheit gestorben. Die Formel-1-Legende fand im Beisein seiner Familie in seinem Haus in Mayfair seine letzte Ruhe. Besonders für seine Frau war sein Tod schwer zu verkraften, die beiden waren seit 1980 verheiratet. Der Verlust ihres Mannes war für die Britin zu groß, denn Susie starb jetzt an einem gebrochenen Herzen.

Dies berichtet die britische Boulevardzeitung MailOnline, der ein Statement der Familie vorliegt. "Meine geliebte Schwester ist an einem gebrochenen Herzen gestorben. Sie hat sich nie wieder erholt, nachdem Stirling uns verlassen hat", schrieb Susies Schwester. Außerdem betonte sie in der Mitteilung: "Ihre Ehe war die größte Liebesgeschichte, die ich je erlebt habe."

Stirlings Witwe habe ihm während seiner Krankheit die ganze Zeit beigestanden und ihn gepflegt. In einem Interview mit The Sun erzählte Susie damals: "Er starb so, wie er gelebt hat, er sah wunderbar aus. Am Ende wurde er einfach müde, schloss seine schönen Augen und das war's."

Getty Images Susie und Stirling Moss bei den Ennstal Classic 2013

Getty Images Susie und Stirling Moss bei den Ennstal Classic 2015

Getty Images Susie und Stirling Moss beim Grand Prix, 2011 in Northampton

