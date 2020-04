Nadine Gonçalves hat wieder Schmetterlinge im Bauch! Die Mutter des brasilianisches Fußball-Star Neymar (28) Jr. ging seit der Trennung von ihrem Mann Neymar da Silva Santos im Jahr 2016 allein durchs Leben, bis jetzt: In den sozialen Netzwerken postete sie jetzt ein Bild, das beweist: Sie hat wieder einen Mann an ihrer Seite – das Besondere an der Beziehung: Ihr neuer Lover ist ganze sechs Jahre jünger als ihr Sohnemann.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Nadine jetzt das erste Pärchenfoto mit ihrem neuen Freund. "Das Unerklärliche kann man nicht erklären, wenn man lebt", schrieb sie zu dem Bild und versah den Beitrag außerdem mit einem Herz-Emoji. Wie das Magazin GiveMeSport berichtet, handelt es sich bei dem Hottie um Tiago Ramos, einen 22-jährigen Gamer. Auch er postete das Foto auf seinem Account, sein simpler Kommentar: "Unerklärlich."

Dass sich seine Mama einen Partner geangelt hat, der quasi sein jüngerer Bruder sein könnte, scheint Neymar aber keinesfalls zu stören. "Sei glücklich", schrieb er unter das Couple-Pic. Er scheint sich auch bestens mit seinem potenziellen Stiefpapa zu verstehen. Schon im Januar postete Tiago ein Foto mit dem Profi-Kicker.

Instagram / nadine.goncalves Neymar mit seiner Familie

Instagram / tiagoramoss Tiago Ramos im Dezember 2019

Instagram / tiagoramoss Neymar Jr. und Tigao Ramos im Januar 2020



