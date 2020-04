Angelina Heger (28) haut mit ihrem sportlichen Körper ihre Community um! Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und ihr Liebster Sebastian Pannek (33) erwarten ihr erstes Kind. Wann genau ihr Sohn das Licht der Welt erblicken soll, behalten die werdenden Eltern zwar für sich – allzu lange kann es jedoch nicht mehr dauern. In den vergangenen Wochen ist Angelinas Bauch mächtig gewachsen. Trotzdem sieht sie noch immer fit aus und ihre Fans sind hin und weg!

Auf ihrem neuen Instagram-Bild gibt die 28-Jährige ihren Followern ein Babybauch-Update. Obwohl er inzwischen kugelrund ist, wirkt Angelina nach wie vor schlank und durchtrainiert. Von Wassereinlagerungen oder angefutterten Glücksfunden keine Spur! "Wunderschöne werdende Mami! Alles Gute für die kommende Zeit!", lautete nur eines der zahlreichen User-Komplimente.

Den raschen Fortschritt ihrer Schwangerschaft kann Angelina offenbar selbst kaum glauben. "Die Zeit rennt so sehr", schrieb sie zu ihrem Schnappschuss. Mittlerweile hat das Reality-TV-Sternchen schon seine Kliniktasche gepackt – inklusive einer Kleinigkeit von Basti. "Dann hat er den 'I Love Papa'-Schnuller eingepackt. Das wird also der erste Schnuller sein, den der Kleine in den Mund bekommt", verriet Angelina ihren Fans.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, März 2020

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im März 2020

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger und Sebastian Pannek



