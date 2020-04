Angelina Heger (28) und Sebastian Pannek (33) sind für die anstehende Geburt offenbar bestens gerüstet! Im Dezember verkündeten die einstige Der Bachelor-Kandidatin und der ehemalige Rosenkavalier die freudige Nachricht: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seitdem hält das Paar seine Community mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Jetzt traf die schwangere Influencerin bereits erste Vorbereitungen für das Packen der Kliniktasche – dabei entschied sich ihr Liebster Basti für eine ganz besondere Kleinigkeit!

Mit etlichen Ratgebern informierten sich die werdenden Eltern, was bei ihrem Aufenthalt im Krankenhaus nicht fehlen darf. Neben Windeln landete dabei auch ein Schnuller in der Tasche. Bald-Papa Basti entschied sich für ein ganz besonderes Exemplar: "Dann hat er den 'I Love Papa'-Schnuller eingepackt. Das wird also der erste Schnuller sein, den der Kleine in den Mund bekommt", teilte Angelina ihren Fans via Instagram mit.

In Anbetracht von Angelinas enorm gewachsenem Babybauch muss sich das Pärchen wohl nicht mehr all zu lange gedulden, bis es seinen Spross in den Armen halten darf. Mit einem aktuellen Schnappschuss teilte die Beauty bereits mit, dass sie die Entbindung kaum noch abwarten kann. "Stolze, zukünftige Mama!", schrieb sie dazu.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im April 2020

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Model

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger und Sebastian Pannek



