Wünscht sich schwangere Angelina Pannek weiteren Nachwuchs?

Angelina Pannek (32) und ihr Partner Sebastian Pannek (37) erwarten bereits zum dritten Mal Nachwuchs. Ob sich die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin in Zukunft noch weitere Kinder vorstellen kann, plaudert sie jetzt in ihrer Story auf Instagram aus. "Ich finde, drei sind perfekt und aktuell für uns das Maximum, da die Altersabstände auch nicht so groß sind und im Haus sind dann auch alle Zimmer belegt!", verrät die Beauty und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "100.000 Prozent für immer ausschließen möchte ich es aber nicht. Frag' mich in fünf Jahren vielleicht noch mal!"

Was ihren zukünftigen Wonneproppen betrifft, teilt Angelina regelmäßig Babyupdates mit ihren Fans auf Social Media. Auf dem Onlineportal enthüllte die 32-Jährige sogar das Geschlecht ihres Kindes: Mit einigen Aufnahmen, die ihre Babyparty zeigen, verkündete die stolze Mama, dass sie einen kleinen Jungen erwartet. Vor ungefähr vier Jahren wurde die TV-Bekanntheit erstmals Mutter eines Sohnes, rund zwei Jahre später bekam Sebastians Ehefrau dann eine Tochter.

Mit dem Dreifachpapa in spe ist Angelina seit vier Jahren verheiratet – und nach wie vor überglücklich! Das bewies die Influencerin unter anderem am diesjährigen Jubiläum des Paares. Im Netz postete sie ein paar zuckersüße Schnappschüsse ihrer Hochzeit. Unter diesen befand sich beispielsweise ein Bild, auf dem die Medienpersönlichkeit ihren wachsenden Babybauch in einem weißen Brautkleid präsentiert. Ihren Post kommentierte die Schönheit mit den liebevollen Worten: "Vor vier Jahren haben wir unsere Liebe auf ewig besiegelt und seitdem sind wir als Paar jeden Tag stärker geworden."

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, TV-Bekanntheit

Instagram / sebastian.pannek Angelina und Sebastian Pannek, Medienpersönlichkeiten

