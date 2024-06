Ein wird ein Junge: So schön war Angelina Panneks Babyparty!

Angelina Pannek (32) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Die einstige Bachelor-Finalistin erwartet ihr drittes Kind. Es wird ein Junge! Auf Instagram teilt sie nun Einblicke in ihre Babyparty, die im Garten gefeiert wurde. Die Deko bestand aus blauen und beigefarbenen Luftballons und Teddybären. Es gab Donuts, Kekse und selbstverständlich eine Torte – alles in den besagten Farben. "Sonst mache ich eigentlich immer alles selber, von Torte über Deko und so weiter. Dieses Mal habe ich gesagt: 'Du machst das komplett anders. Du machst das dieses Mal nicht selber, auch nicht die Torte'", verrät sie ihren Followern – über diese Entscheidung ist sie total glücklich. Denn das Resultat der kleinen Feier scheint ihre Erwartungen übertroffen zu haben.

"Ich habe alles bestellt und für mich machen lassen und das war auch genau richtig so. Es ist wunderschön geworden, so hätte ich es niemals hinbekommen", führt die Frau von Sebastian Pannek (37) happy aus. Angelina freut sich auch schon total auf ihr Söhnchen. "Wir haben dann ein richtig cooles Trio", zeigt sie sich begeistert. Vor rund vier Jahren kam ihr erster Sohn auf die Welt, zwei Jahre später folgte eine Tochter.

Mit weiteren Details zu ihren Kindern hält sich die Influencerin bedeckt. Sie wahrt die Privatsphäre ihres Nachwuchses. Lediglich die Geschlechter verriet Angelina bisher. Damit hebt sie sich von sehr vielen Netzbekanntheiten ab. So lieben es beispielsweise Nader (27) und Louisa Jindaoui (24) umso mehr, über ihre Kinder auf Social Media zu sprechen. Fast täglich zeigen sie ihre Tochter Imani. Dass sie dafür Hate bekommen, scheinen sie nicht zu verstehen. "Das ist kein Spaß, man. Ihr macht Menschen damit kaputt. Kümmert euch um euer eigenes Leben", wetterte Nader gegen seine Kritiker.

ActionPress Sebastian und Angelina Pannek, Bachelor-Stars

Getty Images Nader Jindaoui im Dezember 2023

