Ein großer Verlust für die Fashion-Welt! Jimmy Webb ist tot, die Mode-Ikone wurde 62 Jahre alt. Die Todesursache wurde bisher nicht veröffentlicht. Besonders bekannt war der Stylist als Verkäufer in einem Shop im New Yorker Stadtteil East Village – bei Trash und Vaudeville verkaufte er super ausgefallener Punk-Rock-Designs. Mit I Need More eröffnete er später auch eine eigene Boutique. Zu seinen Kunden zählten zahlreiche Stars, die sich nun in rührenden Statements von Jimmy verabschieden.

Debby Harry zählte ebenfalls zu seinen engsten Freunden. In einem Statement gegenüber New York Post betonte die Blondie-Sängerin: "Wir werden unseren unglaublichen freund Jimmy Webb schmerzlich vermissen. Mit ihm verschwindet ein erstaunlicher New Yorker. Ich kann mich glücklich schätzen, ihn gekannt zu haben", schwärmte die Musikerin. Auch Kollegin Miley Cyrus (27) schüttete bereits ihr Herz aus: "Wir vermissen dich schon", trauert sie in ihrer Instagram-Story. "Mach dir keine Sorgen, ich werde deinen Vokuhila stolz weiter rocken – in Erinnerung an dich und deine unglaubliche Seele. Der knallharteste Typ von allen und der süßeste", schrieb die "Malibu"-Interpretin weiter.

Auch wenn seine Todesursache bisher nicht bestätigt wurde, sprach Punkrock-Star Iggy Pop – ebenfalls ein guter Freund von Jimmy – gegenüber New York Post von einer Krebserkrankung des Fashion-Icons. "Ich bin extra aus Los Angeles angereist. Ich wollte für Jimmy da sein. Es ging ihm nicht gut und ich hatte keinen Zweifel, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich ihn sehe. Krebs ist einfach die Hölle", schilderte Iggy im vergangenen Februar.

