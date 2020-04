Ist dieses Pärchen etwa klammheimlich vor den Traualtar geschritten? Nach über sechs Jahren Beziehung stellte Josh Dun (31) im Dezember 2018 Schauspielerin Debby Ryan (26) die Frage aller Fragen. Seit ihrer Verlobung warten Fans sehnlichst auf Details über die Hochzeitsplanung, allerdings haben sich die Disney-Bekanntheit und der Drummer mit weiteren Einblicken in ihre gemeinsame Zukunft bisher bedeckt gehalten. Jetzt scheint es so, als hätten sie ihre Trauung bereits vollzogen!

Auslöser der Spekulationen ist das neue Musikvideo von Twenty One Pilots: In "Level of Concern" trägt der Schlagzeuger ein verdächtiges Schmuckstück. In mehreren Szenen blitzt an seinem linken Ringfinger ein Accessoire hervor, das wie ein Ehering aussieht! Debby spielt übrigens auch in dem Clip mit, jedoch lässt sich keiner ihrer vielen Ringe in den Aufnahmen so einfach als Ehering identifizieren.

Auf ihren Social-Media-Accounts haben sich Josh und seine Herzdame noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Stellt sich also die Frage: Haben die zwei tatsächlich schon geheiratet? Lasst uns eure Vermutung in der Umfrage unter dem Artikel da!

Musikvideo: "twenty one pilots" mit "Level of Concern"

Josh Dun im "Level of Concern"-Musikvideo

Josh Dun und Debby Ryan in "Level of Concern"



