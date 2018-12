Debby Ryan (25) und Josh Dun wollen ihr restliches Leben miteinander verbringen! Seit über sechs Jahren sind die Schauspielerin und der Twenty One Pilots-Drummer nun schon ein Paar. Zwischenzeitlich kriselte es hin und wieder bei den beiden und sie trennten sich einige Male – doch jetzt haben sie sich wohl endgültig füreinander entschieden: Debby und Josh haben ihre Verlobung bekannt gegeben!

Das verkündete die rothaarige Beauty via Twitter. Dort postete die Disney-Schönheit ein paar zauberhafte Fotos, die scheinbar heimlich geschossen wurden, während Josh vor ihr niederkniete – mit einem glitzernden Verlobungsring in der Hand! "Ich habe 'Ja' gesagt! Also genau genommen habe ich zuerst zweimal 'Nie im Leben' gesagt, aber ich meinte 'Ja'!", berichtete Debby von ihrer Reaktion auf den überraschenden Antrag.

In den Kommentaren regnete es etliche Glückwünsche für das frischverlobte Paar. Darunter auch von Debbys Schauspielkollegin Olivia Holt (21): "Ich flippe hier gerade total aus. Ich freue mich so unglaublich für euch beide! Ich liebe all die Liebe hier." Hättet ihr gedacht, dass sie beiden diesen Schritt gehen würden? Stimmt ab!

Dave J Hogan/Dave J Hogan/Getty Images for MTV Schauspielerin Debby Ryan, 2018

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for NARAS Josh Dun, Drummer bei Twenty One Pilots

Instagram / debbyryan Debby Ryan und Josh Dun, 2012

