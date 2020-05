Debby Ryan (27) und Josh Dun (31) haben tatsächlich "Ja" gesagt! Schon seit Wochen gibt es Spekulationen, dass die ehemalige Disney-Schauspielerin und der Twenty-One-Pilots-Star schon längst verheiratet sind. Vor allem ein auffälliger Ring an Joshs Finger hat die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Das Paar hat sich allerdings selbst nicht zu den Hochzeitsgerüchten geäußert – bis jetzt. Debby hat nun bestätigt, dass sie und Josh tatsächlich geheiratet haben!

Im Vogue-Interview gab die 27-Jährige zu, dass die beiden sich schon an Silvester im texanischen Austin das Jawort gegeben haben: "Wir haben mit der Idee gespielt, wegzufahren, um das neue Jahrzehnt zu feiern. Dann, im Dezember, haben wir uns entschieden, an Silvester zu heiraten und einfach bis nach dem Jahreswechsel durchzutanzen." Für die gesamte Planung ihrer Traumhochzeit hatte das frischgebackene Ehepaar gerade mal 28 Tage. Während Josh in einem dunkelgrünen Samtanzug vor den Altar schritt, trug seine Liebste ein schlichtes Prinzessinnenkleid mit einer XXL-Schleppe und einem langen Schleier, wie diese Bilder zeigen.

Debby hat sich für ihren großen Tag aber nicht nur ein ganz besonderes Datum ausgesucht, auch die richtige Location war ihr besonders wichtig. "Ich glaube, ich habe mir jede Kirche in der Gegend um Austin angeschaut und es dann auf zwei eingegrenzt. Joshua hat dann die ausgesucht, die wir dann genommen haben. Die Buntglasfenster haben es mir wirklich angetan", erklärte sie.

Instagram / debbyryan Debby Ryan und Josh Dun, Oktober 2018

Getty Images Debby Ryan und Josh Dun in New York, 2019

Getty Images Debby Ryan und Josh Dun bei der GQ-Men-of-the-Year-Party in Hollywood



