Was für ein süßes Paar Josh Dun (32) und Debby Ryan (28) doch sind! Die beiden Turteltauben sollen sich bereits im Jahr 2013 kennengelernt haben, jedoch zwischenzeitlich getrennte Wege gegangen sein. 2016 hatten sie ihre Beziehung schließlich offiziell. Nachdem sich die "Jessie"-Schauspielerin und der "Twenty One Pilots"-Schlagzeuger im Dezember 2018 in Neuseeland schließlich verlobt hatten, folgte im vergangenen Jahr ihre Hochzeit. Nun gaben sie ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt als verheiratetes Paar.

Vergangenen Donnerstag besuchten Debby und Josh gemeinsam die diesjährigen iHeartRadio Music Awards und zeigten sich so erstmals nach ihrer Hochzeit auf dem roten Teppich. Dort posierten sie miteinander im Blitzlichtgewitter und ließen es sich den Spaß an der Sache nicht nehmen. Außerdem ließen sie noch einige Schnappschüsse von sich und Joshs Bandkollegen Tyler Joseph (32) sowie dessen Freundin Jenna Black aufnehmen.

Josh und sein "Twenty One Pilots"-Kumpel gewannen bei der Veranstaltung letztlich zwei Awards, mit denen sie im Anschluss stolz für die Fotografen posierten. In den Kategorien "Alternative-Rock-Song des Jahres" und "Alternative-Rock-Künstler des Jahres" konnten sich die Musiker gegen ihre Konkurrenz durchsetzen. Insgesamt war das Duo an diesem Abend für drei Auszeichnungen nominiert gewesen.

Getty Images Josh Dun und Debby Ryan bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Getty Images Tyler Joseph und Josh Dun bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Getty Images Debby Ryan und Josh Dun in New York, 2019

