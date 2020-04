JayJay Jackpot alias Janina-Dominique Buse litt an einem unheilbaren Herzfehler – groß diskutieren wollte sie über die Krankheit allerdings nicht einmal mit ihr nahestehenden Personen. In der Nacht zum vergangenen Dienstag starb die YouTuberin im Alter von 32 Jahren an Organversagen. Schon lange habe die Blondine von ihrem tückischen Leiden, das schließlich zu ihrem Tod führte, gewusst. JayJays Fan-Gemeinde sollte davon aber möglichst wenig mitbekommen und sich nicht um ihre Gesundheit sorgen.

Ihr Manager Carlo Vista erinnert sich im RTL-Interview an seinen Schützling, der seine Krankheit verdrängt habe: "Janina wusste, dass sie kein langes Leben haben würde. Und das ist etwas, woran sie nicht erinnert werden wollte." Vor allem auf YouTube sollte der Herzfehler nicht zum Thema gemacht werden, denn die Webvideo-Produzentin habe nicht als "die Kranke" bekannt sein wollen. Dann, 2018 sah JayJay vermutlich keinen Weg daran vorbei mehr und brach ihr Schweigen. "Ich bin ziemlich schwach im Moment, weil ich im Krankenhaus war. Ich habe einen Herzfehler. Seit einem Jahr auch Probleme mit den Nieren", offenbarte sie ihren tatsächlichen Gesundheitszustand.

Von anderen wollte sie diesbezügliche Fragen allerdings nicht gestellt bekommen, wie Carlo schließlich erzählte: "Sie mochte es nicht, wenn ich sie gefragt habe, wie es ihr geht. Ich sollte ihr solche Fragen ersparen. Von daher habe ich immer drauf gewartet, dass sie sich meldet. In ihren letzten Stunden sei die gebürtige Hannoveranerin dennoch nicht allein gewesen, die erlebte Janina im Kreise ihrer Familie.

Facebook / JayJay Jackpot YouTube-Star JayJay Jackpot im Dezember 2014

Facebook / JayJay Jackpot YouTube-Star JayJay Jackpot im Dezember 2016

Facebook / JayJay Jackpot YouTube-Star JayJay Jackpot im Mai 2018



