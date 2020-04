Mit der Harry Potter-Reihe gelang Daniel Radcliffe (30) der internationale Durchbruch. Im zarten Alter von elf Jahren verkörperte er erstmals den Zauberschüler und stand danach für sieben weitere Filme vor der Kamera. Bis heute gilt Harry Potter als seine absolute Paraderolle, an der er – laut eigener Aussage – auch als Schauspieler gewachsen ist. Und trotzdem schaut er einen Teil der Reihe überhaupt nicht gern!

"Es ist schwer für mich, einen Film wie 'Harry Potter und der Halbblutprinz' zu gucken, weil ich einfach nicht sehr gut darin bin", räumte der Leinwand-Star 2014 selbstkritisch in einem Interview mit der Daily Mail ein. Er selbst empfindet sein Schauspiel in dem Streifen als sehr eintönig. Er könne sehen, dass er sehr selbstgefällig geworden sei. "Das, was ich versucht habe zu zeigen, kam einfach nicht rüber", erklärte er.

Bei "Harry Potter und der Orden des Phönix" schaltet der heute 30-Jährige aber sehr gerne ein. Denn dieser Teil sei neben dem letzten sein absoluter Favorit – auch, wenn er die wenigsten Zuschauer ins Kino lockte. "Ich mag ihn wegen der Beziehung zwischen Harry und Sirius (Black) und man bekommt in dem Film viel von Gary Oldman zu sehen", betonte er im Gespräch mit Wired.

Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton, November 2010

Anzeige

ActionPress / Sipa Press Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint in "Harry Potter und der Halbblutprinz"

Anzeige

Collection Christophel / Actionpress Gary Oldman und Daniel Radcliffe in "Harry Potter und der Orden des Phönix", 2007



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de