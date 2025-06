Weitere "Harry Potter"-Seriendarsteller offiziell bekannt

Weitere Darsteller für die kommende Harry Potter-Serie von HBO sind offiziell bekannt gegeben worden. Laut The Hollywood Reporter schlüpft Katherine Parkinson in die Rolle der Molly Weasley, während Lox Pratt als Draco Malfoy und Johnny Flynn (42) als sein Vater Lucius Malfoy zu sehen sein werden. Die Serie will sich durch detailgetreue Adaptionen der Romanvorlagen auszeichnen, weshalb ein deutlich jüngerer Cast als bei den berühmten Filmen besetzt wurde.

Ein markantes Beispiel für diese jugendlichere Ausrichtung ist die Besetzung der Dursleys: Bel Powley ist mit 33 Jahren erheblich jünger, als Fiona Shaw es in ihrer Darstellung in den Filmen war. Auch bei Daniel Rigby zeigt der Blick auf Vernon Dursley, dass man sich an die Altersangaben der Bücher halten möchte, wo die Elterngeneration von Harry etwa in ihren 30ern sein sollte. Die Serie bezieht zudem frühzeitig Figuren wie Seamus Finnigan und Lavender Brown ein, die für den späteren Verlauf der Geschichte von Bedeutung sein werden.

Schon die Besetzung von Harry, Ron und Hermine hatte für Aufsehen gesorgt. Mit Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout übernahmen junge Talente die ikonischen Hauptrollen. Die mit Spannung erwartete Serie, die Ende 2026 oder Anfang 2027 auf dem US-Sender HBO starten soll, wird die Zauberwelt neu zum Leben erwecken. Für die Neuverfilmung der berühmten Buchreihe von J.K. Rowling (59) sollen noch im Sommer die Dreharbeiten starten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Bel Powley, Fiona Shaw

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

