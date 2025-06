Rare "Harry Potter"-Erstausgabe wird zur Auktions-Sensation

Ein Mann aus dem Süden Englands hat mit einer Erstausgabe des ersten Harry Potter-Bands "Der Stein der Weisen" (Originaltitel: "The Philosopher’s Stone") bei einer Auktion in London einen wahren Schatz gehoben. Bei Bonhams unter den Hammer gebracht, erzielte das Buch umgerechnet etwas mehr als 63.000 Euro. Gekauft hatte der Mann, der anonym bleiben möchte, das Buch im Jahr 1997 bei Waterstones für gerade einmal 10,99 Pfund – damals knapp 30 Deutsche Mark. Fast 30 Jahre verstaubte das Buch unbeachtet in einem Regal, bis seine Eltern Anfang 2025 bei einem Umzug darauf stießen.

Nach genauer Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich um eine der seltenen Erstausgaben handelte, von denen nur 500 Exemplare gedruckt worden waren, berichtete der Mirror. Besonders begehrt ist diese Ausgabe wegen ihrer Tippfehler: So ist auf Seite 53 "ein Zauberstab" zweimal aufgelistet, und die Rückseite trägt versehentlich die Schreibweise "Philospher’s Stone" – ein O fehlt. Auch der Name der Autorin wird auf dieser Ausgabe als "Joanne Rowling" angegeben, anstatt mit den weltweit bekannten Initialen J.K. Rowling (59). Obwohl Experten den Wert des Buches auf 30.000 bis 40.000 Pfund geschätzt hatten, wurde diese Prognose bei der Auktion deutlich übertroffen.

Der Verkaufswert ist beeindruckend, doch es gibt noch teurere Exemplare. Im Juni 2022 sorgten zwei Schwestern für Schlagzeilen, als sie eine Erstausgabe für knapp 260.000 Euro verkauften. Für den aktuellen Verkäufer war das Ergebnis dennoch ein kleines Wunder. "Ich bin erstaunt und begeistert von dem Ergebnis – es hat unsere Erwartungen völlig übertroffen. Ich danke den Sternen, dass wir es nicht während des Umzugs weggeworfen haben", sagte er gegenüber dem Mirror. Die Geschichte ihrer Entdeckung dürfte sowohl Harry Potter-Fans als auch Sammlerherzen höherschlagen lassen.

ActionPress Daniel Radcliffe und Rupert Grint in "Harry Potter"

United Archives GmbH / ActionPress Robbie Coltrane als Hagrid in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Getty Images J.K. Rowling, Schriftstellerin

