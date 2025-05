"Harry Potter"-Star Miriam wird nur noch wenige Jahre leben

Miriam Margolyes (84), bekannt aus ihrer Rolle als Professor Sprout in den Harry Potter-Filmen, hat in einem Interview mit der britischen Times offen über ihre Gesundheit gesprochen und dabei eine erschütternde Prognose abgegeben: "Ich werde wahrscheinlich in den nächsten fünf oder sechs Jahren sterben, wenn nicht früher." Die preisgekrönte Schauspielerin zeigte dabei eine bemerkenswerte Gelassenheit und betonte, dass sie weiterhin ihrer Leidenschaft, der Schauspielerei, nachgehen möchte. Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen möchte sie Theater und Film nicht aufgeben.

Die britische Schauspielerin kämpft seit Jahren mit mehreren schweren Erkrankungen. 2023 musste eine operative Herzklappenreparatur durchgeführt werden, bei der ihre Aortenklappe durch eine biologische Klappe aus Kuhgewebe ersetzt wurde – ein Eingriff, über den sie mit ihrem typischen Humor sagte: "Ich habe jetzt ein Kuhherz." Zusätzlich leidet sie an einer Spinalkanalstenose, einer Wirbelsäulenerkrankung, die zu starken Schmerzen und Bewegungseinschränkungen führt. Diese Erkrankungen prägen ihren Alltag, doch Miriam bleibt kämpferisch und humorvoll, was sich auch in ihrer Haltung zum Thema Tod widerspiegelt: "Es gibt kein Licht am Ende des Tunnels. Aber ich bin noch da, offen für Erfahrungen."

Die 84-Jährige, die sich mittlerweile mit Gehstöcken, Rollator und Elektromobil fortbewegt, hat trotz ihrer Gesundheitsprobleme nicht ihren typischen Witz eingebüßt. Sie scherzt, dass ihre Hilfsmittel langweilig seien, liebt dafür umso mehr ihren Mobilitätsroller. Miriams positive Einstellung zieht sich durch all ihre Interviews – obwohl sie jeden Tag den Gedanken an den Tod zulasse, wie sie in einem Gespräch mit Vogue einst verriet. Ihre Offenheit und ihr Humor machen sie zu einer besonders bewunderten Persönlichkeit, die auch in schwierigen Zeiten ihren Charme und ihre kämpferische Natur nicht verliert.

Facebook / Miriam Margolyes Miriam Margolyes im Mai 2023

Getty Images Miriam Margolyes, "Harry Potter"-Star