Neue "Harry Potter"-Darsteller standen schon im Rampenlicht

Die neuen Hauptdarsteller der kommenden Harry Potter-Serie von HBO stehen fest: Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout. Das Trio, das sich laut Daily Mail gegen mehr als 30.000 Bewerberinnen und Bewerber durchsetzen konnte, wird in der Adaption der erfolgreichen Buchreihe die Rollen von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley übernehmen. Die jungen Schauspieler haben in ihrer bisherigen Karriere bereits erste Erfahrungen im Rampenlicht gesammelt und sind bereit, in die magische Welt einzutauchen.

Der junge Schotte Dominic, der Harry spielen wird, hat bereits auf der Theaterbühne geglänzt. In einer Inszenierung von "Macbeth" stand er neben der bekannten Schauspielerin Indira Varma (51) auf der Bühne. Außerdem verkörperte er 2024 in dem Film "Grow" einen Zauberer und erhielt kürzlich eine Rolle in der BBC-Serie "Gifted". Auch Arabella, die in die Rolle der Hermine schlüpft, kann einige Erfolge vorweisen: Sie spielte die Hauptrolle in der West-End-Produktion "Matilda The Musical" und trat in Andrew Lloyd Webbers (77) "Starlight Express" auf. Sie gilt darüber hinaus als sportlich besonders vielseitig und ist Musikerin. Ron Weasley bleibt weiterhin rothaarig: Der Nordengländer Alastair ist der Unerfahrenste der drei, wird aber dennoch von den Produzenten hochgelobt. Sein bisher bekanntester Auftritt war in einer Kartoffelwerbung.

Das Trio tritt in große Fußstapfen: Die ikonischen Rollen wurden zuvor von Daniel Radcliffe (35), Emma Watson (35) und Rupert Grint (36) gespielt, die dadurch Weltbekanntheit erlangten. Die Serie soll mindestens ein Jahrzehnt lang laufen und setzt neben den talentierten Hauptdarstellern auf hochkarätige Namen in anderen Schlüsselrollen, wie John Lithgow (79) als Albus Dumbledore und Paapa Essiedu als Severus Snape.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson in "Harry Potter"

Anzeige Anzeige

Getty Images Paapa Essiedu im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige