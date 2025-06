Für Potter-Musical: Tom Felton kehrt als Draco Malfoy zurück

Tom Felton (37), bekannt als Draco Malfoy aus den Harry Potter-Filmen, kehrt in seine Paraderolle zurück – diesmal am Broadway! Gegenüber Today verkündete der Schauspieler voller Vorfreude seine Teilnahme an der Produktion von "Harry Potter and the Cursed Child". Ab dem 11. November 2025 wird er für 19 Wochen im Lyric Theatre in New York City auf der Bühne stehen. Der Brite ist damit das erste Mitglied des ursprünglichen Filmcasts, das in der erfolgreichen Theateradaption mitspielt. Die Handlung des Stücks spielt 19 Jahre nach der Originalreihe und zeigt Draco sowie Harry, Ron und Hermine, wie sie ihre Kinder nach Hogwarts schicken.

Für Tom ist diese Rolle ein emotionaler Meilenstein, da er mit 37 Jahren exakt so alt ist, wie Draco im Stück dargestellt wird. "Es ist surreal, wieder in seine Schuhe – und natürlich sein ikonisches platinblondes Haar – zu schlüpfen", erklärte er in seinem Statement. Auch die Produzenten Sonia Friedman und Colin Callender zeigten sich begeistert über seine Rückkehr und betonten, wie sehr dies Fans verschiedener Generationen verbinden werde. Tom selbst beschreibt seine Rückkehr in die Welt von Harry Potter als einen bewegenden "Full-Circle-Moment": "'Potter' hat einen großen Teil meiner Kindheit ausgemacht, und jetzt kann ich sozusagen zurückgehen und gleichzeitig vorwärtsgehen."

Für Tom ist das aber auch etwas komplett Neues – denn er stand zuvor noch nie auf einer Broadway-Bühne. Außerdem sei sein Charakter jetzt älter, was ihm auch völlig unbekannt ist: "So sehr ich auch eine alte Rolle wieder aufnehme, so sehr betrete ich doch neues, unbekanntes Terrain. Ich kenne ihn ziemlich gut als Kind. Als Erwachsener kenne ich ihn nicht so gut. Das ist also die spannende Herausforderung für mich." Der Filmstar freut sich dennoch total. Bleibt abzuwarten, wie er sich in seiner ersten Musical-Rolle schlägt!

ActionPress Alan Rickman und Tom Felton in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Getty Images Tom Felton bei den Olivier Awards in London im April 2022

