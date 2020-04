Die Welt hat einen seiner größten Fotografen verloren! Peter Beard war ein angesehener Fotograf und Künstler, der vor allem durch seine authentischen Wildtieraufnahmen bekannt wurde. Vor fast drei Wochen wurde der US-Amerikaner als vermisst gemeldet. Nun haben sich die schlimmsten Vermutungen bestätigt: Peter ist tot. Seine Leiche wurde in einem dicht bewaldeten Gebiet in der Nähe seines Hauses in East Hampton, New York gefunden.

Diese traurige Nachricht bestätigte Peters Familie auf seinem Instagram-Account. "Wir alle sind untröstlich über die Bestätigung des Todes unseres geliebten Peters. Wir möchten der Polizei von East Hampton und allen, die sie bei ihrer Suche unterstützt haben, unseren tiefen Dank aussprechen", hieß es in der Erklärung. Peter sei ein außergewöhnlicher Mann gewesen, der ein ebenso außergewöhnliches Leben geführt habe.

In dem Statement schwärmten die Hinterbliebenen in den höchsten Tönen vom dem Abenteurer: "Er war ein unerschrockener Forscher, unfehlbar großzügig, charismatisch und anspruchsvoll." Peter wurde 82 Jahre alt. Neben seiner Frau Najma Khamm hinterlässt er auch die gemeinsame Tochter Zara.

Getty Images Fotograf Peter Beard

Getty Images Peter Beard bei einem Event im Jahr 2009

Getty Images Peter Beard gemeinsam mit Songwriter Lou Reed



