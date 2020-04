Romantische Ballade oder richtig krasses Headbanging – Alessio Lombardi (4) ist schon jetzt ein richtiges Allround-Talent! Aber eigentlich auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass seine Eltern ja beide erfolgreich im Musikbusiness unterwegs sind. Ob der Knirps in die berühmten Fußstapfen von Sarah (27) und Pietro Lombardi (27) treten will, bleibt aber natürlich noch offen – das Talent dazu hätte er allerdings allemal!

In ihrer Instagram-Story postet Mama Sarah jetzt witzige Clips mit ihrem Sohnemann. Die zwei sitzen im Auto und vertreiben sich die Zeit mit einem lustigen Lip-Sync-Battle. Während das Duo zunächst zusammen eine langsame Nummer performt, gehen die beiden zu "Bella Ciao" so richtig ab. "Ja, die Leute schauen uns schon etwas verwirrt an", schreibt sie zu einem Video und spielt damit auf die Menschen an, die offenbar aus der Ferne das witzige Treiben auf dem Parkplatz verfolgen.

Dass Alessio mit seinen vier Jahren schon ziemlich musikalisch ist, stellt der Blondschopf schon des Öfteren unter Beweis. Nicht selten singt er gemeinsam mit Mama oder Papa die aktuellen Songs der zwei.

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi singen zusammen

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi mit ihrem Sohn Alessio, Januar 2020



