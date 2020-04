Sie hatte noch ihr ganzes Leben vor sich! Ashley Mattingly war einst erfolgreiches Erotik-Model: Die Blondine wurde sogar 2011 vom Playboy zur Miss March gekürt. 2012 folgte jedoch der Skandal: Es wurde bekannt, dass Ashley Opfer häuslicher Gewalt wurde. Ihr Ex-Freund Lane Garrison (39) wurde verhaftet, nachdem er sie im Streit geschlagen hatte. Ashley versuchte in den vergangenen Jahren ihr Leben in den Griff zu bekommen – offenbar vergeblich: Die Blondine starb nun im Alter von 33 Jahren!

Das verriet nun ihre Familie gegenüber TMZ. Demnach nahm sich die Beauty am 15. April in ihrem Zuhause in Austin in Texas das Leben. Sie wurde am 17. April aufgefunden, nachdem ein Freund die Polizei gebeten hatte, nach ihr zu sehen, weil er sie nicht erreichen konnte. Die Todesursache war schnell klar: Ashley hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen, indem sie erklärte, sich selbst umgebracht zu haben.

Die vergangenen Jahre waren alles andere als leicht für Ashley. Ihre Familie verriet dem Magazin, dass sie Rauschmittel-abhängig gewesen sei. Sie habe immer wieder gegen ihre Dämonen ankämpfen müssen und soll ebenfalls Alkoholprobleme gehabt haben. Dennoch habe sie versucht, ihr Leben wieder in die rechte Bahn zu rücken: Erst kürzlich habe sie sich einen Hundewelpen angeschafft, durch den sie sich weniger einsam fühlen sollte.

Splash News Lane Garrison und Ashley Mattingly im Februar 2012

Splash News Ashley Mattingly, Ex-Playmate

Splash News Lane Garrison und Ashley Mattingly in Los Angeles



