Bastian Yotta (43) sorgt noch immer für mächtig Ärger! Vor wenigen Tagen waren ältere Aufnahmen aufgetaucht, in denen der Selfmade-Millionär offenbar frauenfeindliche Aussagen trifft. Anschließend hatten sich mehrere Sender von dem Reality-TV-Star abgewandt, ein Berliner Verein stellte sogar Strafanzeige gegen den 43-Jährigen, der sich bereits in einem öffentlichen Statement entschuldigt hat. Nun äußert sich auch seine Ex-Freundin Natalia Osada (29) zu den Skandal-Clips – und schießt hart gegen ihren Verflossenen!

Auf ihrem Instagram-Profil wendet sich die Blondine, die Bastian 2017 bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies kennen gelernt hatte, an ihre Follower und äußert enorme Kritik an ihrem Ex: "Welches Frauenbild da verbreitet wird, wie menschenverachtend diese Aussagen sind – da kann ich als Frau nicht wegschauen!" Deswegen breche sie endlich ihr Schweigen: "Seine Masche hat auch bei mir funktioniert. Er hat mir die schönsten Märchen erzählt. Bis ich nach L.A. geflogen bin und mit eigenen Augen gesehen habe, dass nichts der Realität entsprach. Ich habe in L.A. Dinge erlebt und gesehen, die man sich nicht vorstellen kann!" Was genau sie während der Beziehung erlebt habe, wolle sie aktuell noch nicht preisgeben. Eines stehe für Natalia aber fest: "Ich könnte mir nicht verzeihen, wenn jemand da draußen dieses Verhalten als cool abstempelt, als in Ordnung abstempelt oder zu dieser Person aufsieht!"

Natalia und Bastian waren nach dem Nackt-Dating-Format einige Wochen ein Paar gewesen. Als Grund für die Trennung hatte die ehemalige Catch the Millionaire-Kandidatin damals unterschiedliche Vorstellungen vom Leben angegeben: "Ich denke einfach, dass Basti es gewohnt ist, dass sich viel um ihn dreht, und ich habe aber mein eigenes Leben und stehe mit meinen beiden Beinen komplett im Leben verankert. Entweder es werden da Kompromisse geschlossen oder halt nicht!"

SAT.1 / Richard Hübner Bastian Yotta, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Influencerin

MG RTL D Natalia Osada und Bastian Yotta



