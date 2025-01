Darum wohnen Natalia Osada und ihr Jiorgos in Griechenland

Natalia Osada (34) wurde in Polen geboren, wuchs aber in Deutschland auf. Seit einigen Monaten wohnt die Reality-TV-Bekanntheit allerdings mit ihrem Ehemann Jiorgos Triadis und ihrem Stiefsohn in Griechenland. Den Umzug dorthin bezeichnet Natalia auch heute noch als "beste Entscheidung meines Lebens". Gegenüber Promiflash erklärt sie, wie die Idee überhaupt aufkam: "Ausgangspunkt war eigentlich unser Sohn. Er wollte immer nach Griechenland." Denn schon davor haben sie jedes Jahr wochenlang dort Urlaub gemacht. Die "Stranger Sins"-Bekanntheit schwärmt weiter: "Ich wollte sowieso eine neue Herausforderung für mich im Leben ausprobieren und jetzt bin ich ein kleines Inselmädchen."

Das Leben auf Kreta war für Natalia also nicht wirklich etwas Neues. Wie sie im Gespräch mit Promiflash verrät, liebt sie einfach alles an der Kultur des Landes und ist "superglücklich". Allerdings steckt hinter der Auswanderung auch noch ein anderer Grund. "Ich bin ein bisschen müde von Deutschland geworden", gibt sie zu. Nach der Corona-Pandemie, die ja bis ins Jahr 2022 hineinreichte, habe sich in ihren Augen vieles ins Negative verändert. Sie habe sich auch selbst dabei erwischt, immer nur zu meckern. "Und ich möchte einfach nicht so ein verbitterter Mensch werden, also haben wir es einfach angepackt und es einfach getan", schildert die gelernte Visagistin.

Langfristig möchten Natalia und Jiorgos auf jeden Fall in Griechenland bleiben. "Wir haben hier gerade mein Traumhaus, aber irgendwann wollen wir uns hier auch ein eigenes Haus bauen. Ich glaube, das wird die nächsten Jahre unser Projekt werden [...], weil wir hier sesshaft werden wollen", bestätigt Natalia gegenüber Promiflash überzeugt. Wie sie auf ihrem Instagram-Account jedoch immer wieder festhält, lebt die Beauty ein echtes Jetset-Leben: Zuletzt verbrachte sie mit ihrem Ehemann einige Wochen an einem paradiesischen Strand in Mexiko, bevor sie sich auf den Weg nach Berlin machte. Dort wird sie der Fashion Week beiwohnen.

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / nataliaosada Jiorgos Triadis und Natalia Osada, Januar 2025

