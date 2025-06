Vatertag: Céline Dion ehrt verstorbenen Ehemann René Angélil

Es sind inzwischen über acht Jahre vergangen, seit René Angélil (✝73), gefeierter Agent und Musikproduzent, im Alter von 73 Jahren verstorben ist, doch sein Vermächtnis lebt weiter – nicht nur durch seine Arbeit, sondern auch durch seine Familie. Der Ehemann von Céline Dion (57) und Vater ihres ältesten Sohnes – René-Charles (24), heute 24, und den Zwillingen Eddy (14) und Nelson (14), 14 – wurde am Vatertag erneut in den liebevollen Worten der Sängerin geehrt. "Zu meinem geliebten René… Du bist vielleicht nicht mehr bei uns, aber deine Liebe lebt in uns weiter", schrieb die 57-Jährige auf Instagram und teilte ein rührendes Familienfoto, das sie mit René und ihren damals noch kleinen Söhnen in passenden Pyjamas zeigt.

Die emotionale Botschaft, die sie auf ihren sozialen Kanälen veröffentlichte, war zugleich auch ein Tribut an ihren eigenen Vater Adhémar Dion, der 2003 verstarb. "Heute denke ich an alle Väter, die ihre Kinder mit Liebe, Geduld und stiller Stärke großziehen", erklärte Céline. Besonders die Bindung ihrer Söhne zu René betonte sie: "Du hast unseren Jungs beigebracht, freundlich zu sein, an sich selbst zu glauben und füreinander zu sorgen. Das ist das größte Geschenk." Auch die Kinder tragen die Erinnerung an ihren Vater im Herzen. Selbst in den schwierigsten Zeiten, als René an sein Krankenbett gefesselt war, sprachen sie liebevoll mit ihm, wie Céline sich erinnerte.

Für die Sängerin ist René auch nach seinem Tod weiterhin ein zentraler Teil ihres Lebens. "Ich bin immer noch mit René verheiratet", verriet sie kürzlich in einem Interview mit dem Magazin People. Während ihrer Reisen und insbesondere ihrer medizinischen Behandlungen – die Künstlerin kämpft seit einiger Zeit gegen das Stiff-Person-Syndrom – begleitet sie sein Bild stets. Doch falls sie es mal vergessen sollte, sorgen ihre Jungs dafür, dass René nie fehlt: "Meine Kinder fragen immer: 'Hast du Papas Bilder dabei?'", erzählt sie. Für Céline und ihre Familie bleibt René der geliebte Ehemann und Vater, dessen Präsenz über seine körperliche Abwesenheit hinausgeht.

Getty Images René Angélil und Céline Dion

Instagram / celinedion Nelson Angélil, Céline Dion, René-Charles Angélil und Eddy Angélil, Januar 2025

