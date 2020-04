Die Sportwelt trauert: Footballer Bryce Beekman ist verstorben – er wurde nur 22 Jahre alt. Bryce spielte im Footballteam der Washington State Cougars und war einer der Top-Spieler in der WSU-Abwehr. Bereits am 23. März wurde der Sportler tot in seiner Wohnung aufgefunden. Über die Todesursache herrschte lange Unklarheit, doch nun gibt es eine offizielle Bestätigung: Bryce ist an einer Überdosis verstorben.

Das berichtet nun TMZ unter Berufung auf offizielle Angaben. Das Whitman County Coroner Office in Washington bestätigt, dass eine Untersuchung gezeigt habe, dass "die Todesursache eine akute Vergiftung aufgrund der kombinierten Wirkung von Fentanyl und Promethazin gewesen war". Bei dem Tod des 22-Jährigen handle es sich um einen Unfall.

Football-Coach Nick Rolovich äußert sich via Twitter zum Tod des Sport-Talents: "Ich hatte nie die Gelegenheit, ihn in einem Spiel oder Training zu trainieren, aber er hat mich als Person bei jeder Interaktion beeinflusst, die ich mit ihm hatte. Scheint, als hätte er das allen angetan," Man werde Bryce vermissen, aber nie vergessen, so sein Versprechen.

Getty Images Bryce Beekman und Kekoa Crawford, November 2019

Getty Images Bryce Beekman, Oktober 2019

Getty Images Bryce Beekman und weitere Footballspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de