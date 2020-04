Diese beiden Big Brother-Teilnehmer sind für die Entscheidung in der nächsten Woche nominiert! Ein Bewohner konnte sich allerdings vorab vor der gefürchteten Nominierung schützen: Philipp gewinnt das Spiel "Hoch zu Ross" und hat den begehrten Nominierungsschutz ergattert. Er wird in der kommenden Woche also ganz sicher im Haus bleiben dürfen. Jetzt steht auch fest, wer von nun an zittern muss: Cedric und Michelle stehen auf der Exit-Liste!

Nachdem sich bereits herauskristallisierte, dass die anderen Mitbewohner ein Problem mit der Art von Cedric haben, bekommt dieser nun die Quittung dafür. Er wurde für die Exit-Entscheidung kommenden Montag nominiert. Laut des aktuellen Rankings liegt er zudem auf Platz acht – es könnte also kritisch für ihn werden. Auch Michelle machte sich in letzter Zeit immer weniger Freunde bei ihren Mitstreitern. Nach der Verkündung nehmen es die beiden jedoch sportlich: "Viel Erfolg", wünscht Cedric seiner Rivalin. Am Ende kann es dann aber nur einen Gewinner geben und das Haus wird immer leerer.

Mit sinkender Bewohner-Zahl steht noch eine weitere Verkündung an: Heute ist es so weit, dass das Blockhaus und das Glashaus zusammengelegt werden! Alle freuen sich, dass sie wieder unter einem Dach wohnen werden und fallen sich erst einmal in die Arme.

SAT.1 "Big Brother"-Kandidat Philipp im Glashaus-Sprechzimmer

Sat.1 "Big Brother"-Michelle

Sat.1 Cedric Beidinger, bekannt aus "Big Brother"

