18. Woche: So geht es Cedric Beidingers schwangerer Freundin

Cedric Beidinger (31) und Eliza Klenner könnten wohl kaum glücklicher sein: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs – eine kleine Tochter. Im exklusiven Interview mit Promiflash plaudern der Reality-TV-Star und seine Partnerin nun aus dem Nähkästchen und geben preis, wie es Eliza in dieser besonderen Zeit geht. "Ich bin aktuell in der 18. Schwangerschaftswoche. Seit ungefähr zwei Wochen merke ich, wie die kleine Maus sich bewegt. Ich glaube, jede Mama kann nachempfinden, was für ein schönes Gefühl das ist", erzählt die Social-Media-Persönlichkeit und fügt hinzu: "Bis auf die Überstimulation zu Anfang der Schwangerschaft, die einige Wochen anhielt, geht es mir sehr gut. Ich habe bisher keine weiteren Symptome."

Der ehemalige #CoupleChallenge-Kandidat und seine Freundin mussten für ihren Kinderwunsch besondere Hürden überwinden. Wie Eliza vor wenigen Monaten gegenüber Promiflash offenbarte, ist es ihr nach einer vergangenen Operation nicht mehr möglich, auf natürlichem Wege Kinder zu bekommen. Daher entschieden sich die beiden für eine Kinderwunschbehandlung. "Der Weg war nicht leicht, weil wir beim ersten Versuch falsch gespritzt haben und somit den Versuch abbrechen mussten", erklärte Cedric und ergänzte freudig: "Der zweite Versuch verlief dafür umso besser. [...] Die Klinik und die Ärzte vor Ort waren sehr freundlich und wir haben uns sehr wohlgefühlt. Die Entnahme der Follikel und die Einsetzung verliefen ohne Probleme."

Die Netzbekanntheiten verkündeten die Nachricht über ihren gemeinsamen Nachwuchs Anfang Februar. "Ihr Lieben, wir haben positive Nachrichten bekommen", betitelten sie einen Instagram-Clip, in dem sie ein Ultraschallbild und Babyschuhe in die Kamera hielten. Während sich ihre Community zu diesem Zeitpunkt noch gedulden musste, das Geschlecht des Babys zu erfahren, lüfteten Cedric und Eliza vor wenigen Tagen das Geheimnis. Sie veröffentlichten ein Video ihrer Gender-Reveal-Party, das zeigte, wie sie einen Luftballon platzen ließen, aus dem rosa Konfetti hervorkam, und gaben so bekannt, in wenigen Monaten ein kleines Mädchen in den Armen zu halten.

