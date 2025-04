Zukunftspläne: Cedric Beidinger und Eliza wollen heiraten

Cedric Beidinger (31) und Eliza Klenner haben große Pläne für ihre gemeinsame Zukunft: Im Interview mit Promiflash verrieten der Reality-TV-Star und die Social-Media-Bekanntheit, dass sie nach der aktuellen Schwangerschaft heiraten möchten. Die beiden erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind, nachdem Eliza durch eine Kinderwunsch-Behandlung schwanger geworden ist. "Nachdem wir es nun geschafft haben, schwanger zu werden, wollen wir selbstverständlich den nächsten Schritt wagen, der eine Familie perfekt macht. Wir wollen in Zukunft heiraten. Doch zunächst genießen wir die Schwangerschaft. Also alles nacheinander", erklärte Cedric in dem Gespräch. Die beiden leben bereits als Patchworkfamilie zusammen. Eliza bringt zwei Kinder aus einer früheren Beziehung in die Partnerschaft mit.

Nach dem geglückten Familienzuwachs steht die Trauung jedoch (noch) nicht unmittelbar bevor. Für das Paar steht aktuell das gemeinsame Abenteuer Schwangerschaft im Vordergrund, das sie voller Vorfreude erleben. Laut eigener Aussage möchten die beiden die spannenden Monate voll auskosten, bevor sie den Gang vor den Traualtar wagen. Details zur geplanten Hochzeit oder zum zeitlichen Rahmen verrieten sie noch nicht. Klar ist aber: Die Familienplanung steht für Cedric und Eliza an erster Stelle und wird Schritt für Schritt gemeinsam umgesetzt.

Cedric ist nicht nur als ehemaliger Big Brother-Gewinner einem breiten Publikum bekannt, sondern hat zuletzt auch seinen Job als Polizist an den Nagel gehängt, um sich stärker auf seine Karriere im Rampenlicht und auf neue TV-Projekte zu konzentrieren. Bereits in der Vergangenheit haben die beiden offen über ihren Kinderwunsch gesprochen und den Weg der Kinderwunsch-Behandlung nicht gescheut – eine Erfahrung, mit der sie auch viele ihrer Follower erreichen. Besonders Eliza zeigt sich in den sozialen Medien oft sehr nahbar und teilt regelmäßig Momente aus dem ganz normalen Familienalltag. Zwischen Cedric und Eliza scheint die Unterstützung groß zu sein: Das Paar meistert nicht nur den Alltag mit ihren Kids, sondern blickt voller Optimismus in die gemeinsame Zukunft.

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger, April 2025

