Schwangere Eliza Klenner hat gutartigen Tumor an Plazenta

Cedric Beidinger (31) und seine Partnerin Eliza Klenner erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Mitten in der Schwangerschaft bekommt die Influencerin jetzt eine beunruhigende Diagnose. Bei ihr wurde bei einer Pränataluntersuchung ein sogenanntes Chorioangiom entdeckt. Cedric erklärt in einem Instagram-Statement: "Ein Chorioangiom ist ein gutartiger, nicht krebsartiger Tumor in der Plazenta." Diese seien relativ selten und treten nur bei einem Prozent der Schwangerschaften auf. Symptome oder Ähnliches habe Eliza nicht, der Tumor sei derzeit nur auf einem Ultraschall zu sehen und werde auch nicht stark durchblutet. Dem Baby gehe es aber soweit gut.

Ganz ungefährlich ist ein Chorioangiom aber nicht. Die Ärzte haben Eliza erklärt, dass der Tumor wachsen kann und die für das Baby lebenswichtigen Nährstoffe aus der Plazenta zieht. Sollte der Fall eintreten, könne es zu einer Unterversorgung des Kindes kommen und es müsse geholt werden. "Wir hoffen einfach, dass alles gut ist. Weil keiner wünscht sich das. Man kann im Internet auch eigentlich nichts nachlesen, weil es so selten ist. Wenn da draußen jemand ist, der das auch hat, würden wir uns total freuen, eure Erfahrungen zu hören", meint die werdende Mutter. Viel mehr wissen die beiden bisher auch nicht. Sie können jetzt nur abwarten.

Sowohl für Cedric als auch für Eliza ist es das erste Kind. Der Weg zum Baby war für die beiden offenbar eine bewusste Entscheidung, denn es war alles andere als einfach. Aufgrund einer OP kann Eliza nicht auf natürlichem Weg schwanger werden. Wie das Paar im Promiflash-Interview erzählte, musste es deshalb zu Hilfsmitteln greifen. "Der Weg war nicht leicht, weil wir beim ersten Versuch falsch gespritzt haben und somit den Versuch abbrechen mussten", erzählte Cedric. Beim zweiten Anlauf klappte es dann besser und schon bald konnten die zwei die Schwangerschaft verkünden.

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger, April 2025

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger, Influencer

