Der Kampf um das Verbleiben bei Big Brother geht in die nächste Runde! Noch 21 Tage müssen sich die Teilnehmer unter der Aufsicht des großen Bruders beweisen. Bei der Wochen-Challenge zeigten sich Michelle und Philipp von ihrer besten Seite und durften voller Stolz die "Big Boss"-Schärpe tragen. Doch nur einer von beiden kann damit der anstehenden Nominierung entkommen. Welcher Reality-TV-Star kann der Entscheidung entspannt entgegenfiebern?

In der "Big Brother"-Liveshow kam es dann zum großen Showdown zwischen den beiden Kontrahenten. In einem Steckenpferd-Rennen mussten Michelle und Philipp ihre Qualitäten als Reiter in voller Montur beweisen. In einem spannenden Duell zwischen Wassergraben und Hürdenlauf setzte Philipp eine absolute Bestzeit voraus. Konkurrentin Michelle musste für einen Sturz hingegen fünf Sekunden Strafe in Kauf nehmen. Auch in der zweiten Runde war Philipp nicht zu toppen – damit geht er nicht nur als Sieger vom Platz, sondern ist auch vor der dem nächsten Rauswurf geschützt!

Für Kandidat Cedric Beidinger könnte es hingegen knapp werden: In den vergangenen Tagen geriet der 26-Jährige immer wieder mit seinen TV-Mitbewohnern aneinander und machte sich dadurch nicht sonderlich beliebt. Zuletzt sorgte das Fitnessmodel mit seinem überraschenden Wutanfall für Aufruhr.

Sat.1 Philipp bei "Big Brother" 2020

© SAT.1 "Big Brother"-Kandidatin Michelle

© SAT.1 Cedric, "Big Brother"-Star



