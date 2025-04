Haben Cedric Beidinger und Eliza etwa schon einen Babynamen?

Cedric Beidinger (31) und Eliza Klenner erwarten ihr erstes gemeinsames Baby – eine Tochter! Aber haben der Realitystar und seine Partnerin schon einen Namen für ihren Wonneproppen ausgesucht? Eine Antwort darauf gibt die Schwangere jetzt im Interview mit Promiflash. "Wir haben eigentlich schon unsere Top 3 und werden nun schauen, was uns am meisten zusagt!", plaudert die Influencerin aus und ergänzt: "Ich fing schon seit einigen Wochen an mit der Namensliste. Sowohl für einen Jungen als auch für ein Mädchen. Die Liste für ein Mädchen war deutlich länger."

Dass Cedric und Eliza Eltern einer Tochter werden, war zumindest für einen der beiden eine Überraschung der Extraklasse. Der werdende Vater erinnert sich während des Gesprächs mit Promiflash: "Ich hatte nach Elizas Erzählungen die Vermutung, dass sie womöglich recht hat und es ein Mädchen wird. Ich hatte einfach blind behauptet, es wird ein Junge." Letztendlich hatte die Influencerin tatsächlich den besseren Riecher, wie der Big Brother-Gewinner sich eingesteht: "Und siehe da, Elizas Bauchgefühl hatte recht."

Für Eliza ist die kleine Prinzessin bereits der dritte Nachwuchs. Sie hat schon zwei Kinder aus einer früheren Beziehung: eine Tochter und einen Sohn, die nun ein Schwesterchen bekommen. "Lilly wollte von Anfang an ein Mädchen und Noel eigentlich einen Jungen, aber als sie dann erfahren haben, dass es wirklich ein Mädchen wird, haben sich beide unheimlich gefreut!", merkt die Dreifachmama in spe gegenüber Promiflash an. Bis ihr Sonnenschein das Licht der Welt erblickt, muss sich die Familie aber noch etwas gedulden, denn Eliza ist aktuell erst in der 18. Schwangerschaftswoche.

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger, Influencer

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger

