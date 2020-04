Denise Kappés (29) hatte große Sorge um ihren Sprössling! Im September 2018 brachte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ihren ersten Sohn Ben-Matteo zur Welt. Seitdem kann sich die Beauty ein Leben ohne ihren Nachwuchs kaum vorstellen – auch wenn der Kleine seine Mama regelrecht auf Trab hält. Erst im Oktober musste der Junge wegen beunruhigender Blutwerte ins Krankenhaus. Jetzt der nächste Schock: Der Einjährige stürzte und fing stark an zu bluten!

"Heute ist er so doll abgerutscht und ist mit seinem kompletten Körpergewicht auf seine Nase geflogen", erzählte Denise in ihrer Instagram-Story. Der Unfall blieb nicht ohne Folgen: "Er hat so heftig geblutet. Ich war komplett voll und Ben war voller Blut", erinnerte sich die 29-Jährige. Doch schon nach kurzer Zeit ging es dem Kappés-Nachwuchs glücklicherweise wieder blendend.

Für Mama Denise trotzdem ein prägendes Erlebnis. "Das Kind so bluten zu sehen, das war schon richtig Hardcore", verriet die Freundin von YouTube-Star Henning Merten. Auch wenn Verletzungen zum Alltag mit einem Kleinkind dazugehören, reagiere die dunkelhaarige Schönheit immer wieder panisch und hoffe, dass ihrem Kind nichts Schlimmeres zustoße.

YouTube / Denise Kappès Denise Kappès, Influencerin

Instagram / denise_kappes Denise Kappés, bekannt durch "Der Bachelor"

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappés, April 2020



