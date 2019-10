Denise Kappès (29) sorgt sich um ihren Sohn! Seit September 2019 ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin Mama eines kleinen Jungen namens Ben. Gemeinsam mit ihrem Söhnchen und ihrem Partner Henning Merten wollte die Influencerin nun in einen Familienurlaub aufbrechen – doch den Trip mussten die Turteltauben nun absagen: Baby-Ben geht es anscheinend so schlecht, dass Denise mit ihrem Schatz sogar ins Krankenhaus musste!

Via Instagram teilte die Brünette die Schreckens-News am Sonntag mit ihren Followern: "Ich melde mich erstmal ab. Leiden können wir morgen nicht verreisen. Wir befinden uns aktuell im Krankenhaus mit Ben." Was genau ihrem Sohnemann oder ihr selbst fehlt, erklärte die 29-Jährige nicht – sie kündigte lediglich an, sich in wenigen Tagen wieder bei ihrer Community zu melden.

Der anscheinend kritische Gesundheitszustand ihres Mini-Mannes dürfte für Denise besonders schlimm sein: Schon kurz nach seiner Geburt hatte Ben immer wieder gekränkelt, sodass er bereits mit wenigen Monaten einmal behandelt werden musste. Damals hatte es sich schlussendlich allerdings nur um eine fiese Erkältung gehandelt.

Instagram / denise_kappes Henning Merten, Denise Kappès und Ben-Matteo im August 2019

Anzeige

YouTube / Denise Kappès Denise Kappès, Influencerin

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn Ben

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de