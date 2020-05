Sie ist jedes Jahr fester Bestandteil des Weihnachts-TV-Programms: Sissi! Die kitschige Trilogie aus dem Jahr 1955 über Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn und ihre Liebe zu Franz gehört längst zu den absoluten deutschen Filmklassikern. Deshalb ist es kaum vorstellbar, dass jemand anderes als Romy Schneider (✝43) die Monarchin verkörpern könnte. Gleich drei Produktionsfirmen wollen nun aber ihr Glück versuchen und das Leben dieser Ikone des österreichischen Adels neu verfilmen!

Zum einen ist eine Event-Serie beim Online-Dienst TV Now geplant. Wie DWDL berichtet, sollten die Dreharbeiten ursprünglich noch in diesem Jahr starten. Aufgrund der aktuellen Lage ist allerdings unklar, ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann. Auch der Streaming-Gigant Netflix will eine Neuverfilmung von Sissis Leben produzieren. "The Empress" soll die Serie heißen und ist sogar eine deutsche Eigenproduktion unter der Leitung der Showrunnerin Katharina Eyssen. Die Serie soll vorerst aus sechs Folgen bestehen, jedoch hat das Projekt noch keine Hauptdarstellerin gefunden. Variety berichtete ebenfalls, dass eine amerikanische Version im Stil von The Crown geplant sei. Vorlage für die US-Produktion über die Märchenprinzessin sollen zwei Bücher von Allison Pataki sein, die ein realitätsgetreueres und modernes Bild von der Kaiserin zeichnet.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Leben der bayerischen Prinzessin neu erzählt werden soll. Bereits 2009 gab es eine zweiteilige deutsch-italienische Neuauflage von Sissi. In der Hauptrolle war Cristiana Capotondi zu sehen unter der Regie von Xaver Schwarzenberger.

