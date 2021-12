Angela Finger-Erben (41) lebt für einen Tag ihren Traum. Seit dem 12. Dezember ist die neue, von RTL produzierte Miniserie "Sisi" auf der Streamingplattform des Senders abrufbar. Zwischen dem 28. und 30. Dezember wird das Historiendrama dann auch im Fernsehen gezeigt werden. Für die Show schlüpfte Dominique Devenport in die Rolle der Sisi und Jannik Schümann (29) verkörperte deren Gatten Franz Joseph I. Anlässlich der nahenden Ausstrahlung durfte sich Angela nun für einen Tag ebenfalls in die Kaiserin von Österreich verwandeln.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Fernsehmoderatorin nun einen Schnappschuss, auf dem sie in einem pompösen weißen Kleid posierte. "Franz, ich bin bereit", scherzte die 41-Jährige anschließend in ihrem Beitrag. "Hach, ich fühle mich ganz kaiserlich", schwärmte sie im Anschluss weiter von ihrem Outfit. Dem offiziellen Account der RTL-Produktion konnten die Abonnenten dann schließlich entnehmen, dass es sich bei dem Look, um das originale Hochzeitskleid von Sisi aus der Serie handelte.

Auch in ihrer Story teilte die gebürtige Nürnbergerin eine Reihe von Eindrücken ihrer Verwandlung in die historische Figur. Dabei dokumentierte Angela jedoch nicht nur die verschiedenen Stationen, die sie durchlaufen musste, um sich in Sisi zu verwandeln. Die Blondine verriet zudem, dass sie aufgrund der engen Schnürung des Korsetts und des ausladenden Rocks nur sehr schwer Luft bekomme. "Es ist eher eine Qual", erzählte die "Guten Morgen Deutschland"-Moderatorin.

Anzeige

Instagram / angelafingererben Angela Finger-Erben im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / angelafingererben Angela Finger-Erben im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Angela Finger-Erben im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de