Welche Filme gehören an den Weihnachtstagen eigentlich zum Pflichtprogramm? Es ist wieder die gemütliche Zeit des Jahres gekommen – und während dieser besinnlichen Stunden dürfen auf gar keinen Fall Plätzchen, Lebkuchen und Glühwein fehlen. Aber nicht nur diese Leckereien gehören zur Tradition! Auch einige Kultstreifen sind schon lange nicht mehr wegzudenken – und angesichts der Lockdown-Phasen in diesem Jahr womöglich nochmals wichtiger denn je. Doch welche sind eigentlich die fünf beliebtesten Weihnachtsfilme aller Zeiten?

Wie The Wire angibt, konnte sich die 2018 erschienene Cartoon-Verfilmung "Der Grinch" den ersten Platz sichern. Der Kinderfilm machte an den Kinokassen einen unglaublichen Umsatz von rund 422 Millionen Euro! Nur knapp hinter der Geschichte des grünen Monsters liegt "Kevin – Allein zu Haus" mit einem Einspielergebnis von über 393 Millionen Euro. Auch das Sequel "Kevin – Allein in New York", in dem Macaulay Culkin (40) erneut in die Rolle des gewitzten Schlingels schlüpft, war supererfolgreich und landet deshalb auf Platz drei. Mit 292 Millionen Euro hat "Der Grinch – Oder wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat" knapp eine Position auf dem Siegertreppchen verpasst. Platz fünf geht an den Disney-Zeichentrickfilm "Eine Weihnachtsgeschichte", in der Jim Carrey (58) der Figur Ebenezer Scrooge seine Stimme leiht.

Und wie ist der Trend in Deutschland? Laut einer Umfrage, die Stern 2018 erhob, gehören zu den populärsten Streifen "Kevin – Allein zu Haus", "Der kleine Lord" und "Sissi". Unangefochten auf dem ersten Platz ist allerdings: Der Kultklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Wer sich die Aschenputtel-Verfilmung diese Weihnachten angucken möchte, der hat Glück, denn er läuft 19 Mal im TV.

Anzeige

ActionPress Eine Szene aus "Der Grinch", die Cartoon-Verfilmung von 2018

Anzeige

ActionPress Macaulay Culkin in "Kevin – Allein zu Haus"

Anzeige

ActionPress Ebenezer Scrooge in "Eine Weihnachtsgeschichte"

WDR/Degeto Libuse Safrankova und Pavel Travnicek in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de