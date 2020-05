Anne Wünsche (28) gönnt sich eine kurze Pause! Nach einer öffentlichen Auseinandersetzung mit Oliver Pocher (42) wegen vermeintlich gekaufter Likes und Followern auf ihrem Social-Media-Profil wurde die Influencerin in den vergangenen Tagen mit viel Hate und Kritik konfrontiert. Dass es ihr nicht leicht fiel, damit umzugehen, bewiesen vor allem ihre Tränenausbrüche im Netz. Jetzt kündigte die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin deshalb an: Sie verabschiedet sich vorerst aus dem Internet.

"Die letzten Tage haben ganz schön für Chaos gesorgt und ich muss erst mal alles wieder neu sortieren", erklärte die 28-Jährige am Samstagabend auf ihrem Instagram-Account. Sie wolle sich den Sonntag komplett freinehmen und sich nicht via Insta-Story und Co. bei ihren Fans melden. Erst in der neuen Woche sei sie wieder wie gewohnt online. Sie betont erneut, ihre Community nicht belogen zu haben und zeigt sich weiterhin kämpferisch: "Mir geht es gut. Ich stehe wieder auf und ich mache weiter!" Auf dem Bild, das Anne zu dem emotionalen Beitrag teilt, kann sie bereits wieder in die Kamera lächeln.

Noch vor wenigen Tagen sah das ganz anders aus: Die Zweifach-Mama weinte bittere Tränen, weil ihre guten Freundin Kim Zarwell zuletzt sogar einen Drohbrief zugeschickt bekommen hatte. Sie war sich sicher, dass Oliver für den enormen Hass gegen sie verantwortlich sei. "Und jetzt frage ich euch: Wo hört Comedy auf und wo fängt Mobbing an?", schimpfte Anne.

Getty Images Oliver Pocher in Köln im August 2016

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im April 2020

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin



