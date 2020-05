Oliver Pocher (42) nimmt Anne Wünsches (28) Vergangenheit weiter unter die Lupe! In den vergangenen Tagen sorgte der Comedian mit seiner Mission, die vermeintlichen Fehltritte der deutschen Influencer-Welt aufzudecken, weiter für Aufregung. Er prangerte Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne beispielsweise dafür an, sich offenbar Likes auf Instagram gekauft zu haben. Jetzt deckt er eine weitere, seiner Meinung nach fragwürdige, Aktion der Netz-Bekanntheit auf: Er zeigt einen alten "Erotik"-Clip der Zweifach-Mama.

In einer aktuellen Ausgabe seiner nahezu täglichen Updates aus der Internet-Welt zeigt er seiner Community nicht nur die schlüpfrige Vergangenheit von Annes Influencer-Freundin Kim Zarwell, sondern auch ein ziemlich freizügiges Video der 28-Jährigen. "Das bist doch du, oder? Keine Sorge, das ist FSK 12", meint er und kündigt an, die besonders anzüglichen Szenen nicht zu zeigen. Nachdem Anne sich leicht bekleidet im Bett gewälzt hat, soll sie im Bad freien Blick auf ihre Brüste gegeben haben. Außerdem zeigt Oli in seinem Instagram-Clip ziemlich zweideutige Fotos von Anne in knappen Outfits.

Die Beauty selbst scheint von den Ereignissen der vergangenen Tage ziemlich mitgenommen zu sein. Sie kündigte deshalb eine kurze Netz-Pause an. "Meine Vergangenheit ist meine Vergangenheit. Ich stand damals nicht in der Öffentlichkeit und hätte auch nie geglaubt, dass ich das mal irgendwann werde. Ich schäme mich nicht dafür", meinte sie in dem Post außerdem und spielte damit offenbar auf Olis Veröffentlichung an.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Februar 2020

Wehnert, Matthias / ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTube-Star



