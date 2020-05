Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) konnten sich wieder einmal durchsetzen. In "Joko & Klaas gegen ProSieben" konnten die beiden Entertainer erneut zeigen, was sie als Team drauf haben. In der letzten Folge im vergangenen Oktober konnten sie die Show für sich gewinnen und auch jetzt besiegten sie ihren Arbeitgeber! Sie erspielten sich 15 Minuten Sendezeit für die Primetime am kommenden Mittwoch. Dass die beiden am Ende als Sieger da stehen, war jedoch nicht von Anfang an klar.

Joko und Klaas wissen definitiv, wie sie Spannung aufbauen. Nachdem sie das erste Spiel "The Muted Singer" gegen die Schlagersängerin Vanessa Mai (28) und den ESC-Kandidaten Benjamin Dolic für sich entscheiden konnten, mussten sie die nächste Challenge im "Flugsimulator" sogar abbrechen. Bei der nächsten Aufgabe mussten die beiden einen Parcour bewältigen, ohne dabei einen Ton von sich zu geben. Gegen jede Erwartung konnten die Quasselstrippen auch diesen Sieg auf ihrem Konto verbuchen. Dann galt es für die TV-Bekanntheiten gemeinsam Weltrekorde zu brechen und konnten hier ihren Chef besiegen.

Gegen Axel Stein (38) und Paul Janke (38) verloren sie dann das fünfte Spiel und glänzten wieder gegen die NFL-Experten Jan Stecker und Christoph Dommisch in der letzten Herausforderung. Im großen Finale mussten die beiden ihr analytisches Denken unter Beweis stellen und setzten sich gegen ProSieben durch!

ProSieben / Jens Hartmann Vanessa Mai und Benjamin Dolic bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Jens Hartmann Joko, Klaas, Steven Gätjen, Axel Stein und Paul Janke

ProSieben / Jens Hartmann Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Steven Gätjen, Jan Stecker und Christoph Dommisch



