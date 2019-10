Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (36) haben ihren Arbeitgeber besiegt! In der TV-Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben" zeigten die beiden am Dienstagabend wieder mal, was sie drauf haben. Nach der letzten Niederlage konnten sie jetzt 15 Minuten Sendezeit für die Primetime am kommenden Mittwoch ergattern. Niemand weiß, was genau das Gewinner-Team für diese Zeit geplant hat! Dennoch war nicht von Anfang an klar, wer das Spiel machen wird!

Nachdem sie die ersten beiden Spielen "Staub Wars" und "Aussitzen", gegen den Sender verloren hatten, sah es zu Beginn auch im dritten Spiel nicht gut für die Moderatoren aus. 45 Minuten sollten sie eine 60-Meter lange Rolltreppe hochlaufen, ohne, dass sie angehalten oder verlassen werden durfte. Doch mit gerade ausreichend Kondition konnten sie dieses Spiel letztendlich für sich gewinnen. Im vierten und fünften Spiel, in denen es darum ging, Gewichte einzuschätzen und Flüssigkeiten zu transportieren, konnten sie ihren Chef trotz einiger Stolpersteine besiegen.

Die letzte Spielrunde vor dem Finale, in der sie gegen das Model Lena Gercke (31) und Edin Hasanovic im Anschleich-Spiel "Sneaky Ninja" antraten, versagten sie jedoch wieder. Es blieb also bis zum Ende spannend. Im entscheidenden Finalspiel konnten sie sich durch das Erraten von Gerüchen, wie Katzenklo, Käse und verbrannten Haaren, gegen ProSieben durchsetzen!

