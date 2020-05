Hat ihn die Vergangenheit wieder eingeholt? Dass Scott Disick (36) früher mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte, ist seit Langem bekannt. 2015 hatte er sich wegen seiner Sucht sogar freiwillig zu einem Entzug entschlossen. In der Vergangenheit bestand Grund zu der Annahme, dass er mit diesem Teil seines Lebens abgeschlossen hätte. Doch nun behaupten Medien: Er befindet sich wieder in einer professionellen Einrichtung!

Wie DailyMailTV berichtet, soll Scott rückfällig geworden sein und sich in ein Luxus-Center für Suchtkranke in den Rocky Mountains im US-Staat Colorado begeben haben. Insider offenbarten, dass der 36-Jährige während der vergangenen Wochen wieder sehr viel Alkohol getrunken und Kokain konsumiert hätte. "Er sah ziemlich dünn aus, und er hat der Therapiegruppe erzählt, dass er in die Klinik gekommen sei, um an seinen Problemen zu arbeiten", verriet die Quelle.

Auch über die genauen Schwierigkeiten in seinem Leben hätte Scott ausgepackt: "Er sagte, er hat ein Trauma aus der Vergangenheit, und er erwähnte Probleme mit seiner Ex und sagte, er hat auch welche mit seinen Kindern", erklärte der Informant weiter. Der Unternehmer war bis 2015 mit Kourtney Kardashian (41) zusammen und ist nun seit drei Jahren mit Sofia Richie (21) liiert.

Getty Images Scott Disick, TV-Star

Romain Maurice/ Getty Images Scott Disick und Sofia Richie

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian im April 2019



