Das sind Scott Disicks Dating-Regeln für seinen Sohn Mason

Scott Disick (41) hat im Podcast "Khloé in Wonder Land" von Khloé Kardashian (40) spannende Einblicke in sein Leben als Vater gegeben. Der Reality-TV-Star sprach über seinen ältesten Sohn Mason (15), der kürzlich seinen 15. Geburtstag feierte und nun offenbar beginnt, sich für das andere Geschlecht zu interessieren. "Mason fängt an, Mädchen wirklich zu mögen, und natürlich mögen die Mädchen ihn auch", sagte Scott. Er betonte jedoch, dass er seinem Sohn für solche Situationen einige Regeln mit auf den Weg gegeben habe. "Lügen oder Mädchen manipulieren geht überhaupt nicht", erklärte der dreifache Vater deutlich.

In der Podcast-Folge erzählte Scott weiter, wie wichtig ihm Ehrlichkeit in Beziehungen sei. "Ich habe ihm gesagt: 'Sei einfach ehrlich. Ehrlichkeit ist die beste Politik'", fügte er hinzu. Mason scheint die Ratschläge seines Vaters ernst zu nehmen, denn Scott berichtete, dass er seinen Sohn dabei gehört habe, wie er am Telefon einer Freundin klarmachte: "Wir können [zusammen Zeit verbringen], aber wir sind Freunde." Der Reality-Star und Unternehmer, der aus seiner früheren Beziehung mit Kourtney Kardashian (45) drei Kinder hat, scheint sich bemüht, Mason mit eigenen Erfahrungen und Lebensweisheiten durch die Herausforderungen des Teenageralters zu begleiten.

Seit seiner Geburt ist Mason ein fester Bestandteil der prominentesten Familie der Reality-TV-Welt und wuchs vor laufender Kamera auf. Zu seinem letzten Geburtstag überraschte ihn Scott mit einem besonderen Geschenk: ein Mini-Mercedes G-Klasse inklusive Schleife. "Es fühlte sich nur fair an, dass du deinen ersten G-Wagon bekommst, auch wenn es ein Mini-G-Klasse ist", schrieb Scott stolz auf Instagram. Der 15-Jährige, der der älteste der Disick-Kardashian-Kinder ist, verbringt viel Zeit sowohl mit seinem Vater als auch mit seiner Mutter Kourtney, die mittlerweile mit Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (49) verheiratet ist. Der enge Vater-Sohn-Bund scheint trotz der Trennung der Eltern stabil zu sein.

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihren Kids Mason, Penelope und Reign, 2018

Instagram / letthelordbewithyou Mason Disick Mercedes-G-Klasse, Dezember 2024

