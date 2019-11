Als vor gut zwei Jahren bekannt wurde, dass Scott Disick (36) und Sofia Richie (21) ein Paar sind, reagierten nicht nur die Familien der beiden, sondern auch ihre Fans mit gemischten Gefühlen. Mittlerweile haben das Model und der Unternehmer aber bewiesen, dass sie trotz des Altersunterschieds von 15 Jahren super zueinander passen und einander guttun. Glaubt man Insidern, dürften die beiden ihre Beziehung bald auf eine ganz neue Ebene heben: Scott soll Sofia einen Antrag machen wollen – und dürfe dabei auf die Unterstützung seiner Ex zählen!

Laut einer anonymen Quelle soll es bereits am diesjährigen Weihnachtsfest so weit sein. Und nicht nur Sofia dürfte sich über die Verlobung freuen, auch Scotts Familie steht hinter der Liebe der beiden. “Kourtney würde es lieben, wenn sie zusammen leben und es offiziell machen würden, weil sie glaubt, dass Sofia wirklich gut für Scott ist, und wenn es Scott gut geht, dann weiß sie, dass es den Kindern gut geht und das ist alles, was sie interessiert”, so der Insider gegenüber Life and Style.

“Sie ist unglaublich”, schwärmte Scott erst vor Kurzem im Gespräch mit Us Weekly über seine Freundin Sofia. Während der Reality-TV-Star vor einigen Jahren noch mit Drogen und Alkohol zu kämpfen hatte, wirkt er seit seiner Beziehung mit der 21-Jährigen endlich gesund und glücklich.

Getty Images Sofia Richie und Scott Disick

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian, Fernsehbekanntheit

Anzeige

Getty Images Scott Disick, TV-Star

Anzeige

Denkt ihr, dass Scott und Sofia wirklich bald heiraten? Ja, das glaube ich schon! Nein, niemals! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de