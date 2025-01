Scott Disick will keine zu jungen Frauen mehr daten

Scott Disick (41), bekannt aus der Reality-TV-Welt, hat im neuen Podcast "Khloé in Wonder Land" von Khloé Kardashian (40) offen über sein Liebesleben gesprochen. Der 41-Jährige erklärte, dass er in der Vergangenheit dazu geneigt habe, Frauen zu daten, die "ein wenig jünger waren, als sie es sollten". Dabei gab er an, dass er in seiner letzten Beziehung zwar vollkommen offen gewesen sei und beide eine "gute, spaßige" Zeit gehabt hätten, sie jedoch an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben standen. Künftig will der dreifache Vater vorsichtiger sein, um seine Kinder nicht unnötig zu belasten.

Scott, der zuvor mit jüngeren Frauen wie Sofia Richie (26) und Amelia Hamlin liiert war, erklärte weiter, dass seine Prioritäten mittlerweile anders gelagert sind. Seine Kids Mason, Penelope und Reign hätten laut Scott allerdings den Wunsch geäußert, dass sie ihn in einer glücklichen Beziehung sehen wollen. Doch der TV-Star möchte keine Personen in das Leben seiner Kinder lassen, die dort nicht langfristig bleiben könnten. "Bis ich die richtige Person finde, möchte ich ihnen niemanden vorstellen, wenn es nicht mein 'Ende-alles'-Mensch ist", erklärte der Ex-Partner von Kourtney Kardashian (45). Humorvoll fügte er gegenüber Khloé hinzu, dass er möglicherweise zurück zu einer früheren Partnerin kehren könnte – sobald diese "etwas reifer" sei.

Scott, der jahrelang Teil des Kardashian-Universums war, bleibt trotz turbulenter Liebesgeschichten ein engagierter Vater. Öffentlich wurde er häufig für seine Beziehungen zu deutlich jüngeren Frauen kritisiert, eine Tatsache, derer er sich offensichtlich bewusst ist. Trotz seiner wechselhaften Beziehungen legt er nun allerdings Wert darauf, in dieser Hinsicht verantwortungsbewusster zu handeln. So gestand er Khloé im Podcast: "Ich bin augenblicklich nicht auf Dates, das ist mir egal. Ich konzentriere mich momentan nur auf meine Kinder." Es scheint, dass ihm seine Rolle als Vater derzeit wichtiger denn je ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihren Kids Mason, Penelope und Reign, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Scott Disick, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige