Insider verrät: Scott Disick hat mit der Liebe abgeschlossen

Scott Disick (41) sorgt erneut für Schlagzeilen: Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail, dass der Reality-TV-Star mit dem Thema Liebe endgültig abgeschlossen habe. Grund dafür seien laut seinem Umfeld vor allem seine anhaltenden Schwierigkeiten, anderen Menschen zu vertrauen. Aber auch die Beziehung seiner Ex-Partnerin Kourtney Kardashian (46) zu ihrem heutigen Ehemann Travis Barker (49) soll Scott bis heute stark belasten. Obwohl Kourtney und Scott gemeinsam drei Kinder großziehen, ist es dem gebürtigen New Yorker seit der Trennung im Jahr 2015 nicht gelungen, eine ernsthafte Beziehung mit einer gleichaltrigen Partnerin einzugehen. Stattdessen begegnet er neuen Bekanntschaften mit großem Misstrauen – und richtet seinen Fokus inzwischen ganz auf die gemeinsame Elternschaft und seine Rolle im Reality-Format der Familie.

Die Beziehung von Kourtney Kardashian und Scott Disick begann 2006, nachdem sie sich im Haus eines gemeinsamen Freundes kennengelernt hatten. Ihre stürmische Romanze endete 2015. Nach der Trennung war Kourtney mit verschiedenen Männern liiert, doch erst mit Travis Barker fand sie offenbar dauerhaftes Liebesglück. Scott hingegen räumt inzwischen ein, vor allem jüngere Frauen zu daten – was ihn angesichts seines Bekanntheitsgrads zunehmend skeptisch macht: "Es ist schwer zu wissen, wer mich um meiner selbst willen oder wegen meines Namens will", erklärte er im Podcast "Khloé in Wonder Land" von Khloé Kardashian (40). Zwar gebe es hin und wieder Kontakte, doch eine ernsthafte Beziehung strebe der Unternehmer derzeit nicht an. Sollte ihn die Liebe doch noch einmal treffen, wäre das "eine große Überraschung" für ihn.

Über die Zeit nach der Trennung und Scotts Verhältnis zur Kardashian-Familie wurde in der Vergangenheit viel spekuliert – besonders über seine auffallend enge Freundschaft zu Khloé Kardashian. Bereits im Januar stellte Scott jedoch mit einem Augenzwinkern klar, dass zwischen ihnen nie mehr als Freundschaft bestand. Trotz aller Veränderungen bleibt die Familie Kardashian ein zentraler Bestandteil seines Lebens – sowohl privat als auch beruflich. Scotts zurückhaltende Haltung gegenüber der Liebe und sein Wandel vom ewigen Verführer zum engagierten Co-Elternteil markieren eine neue Lebensphase, in der Vertrauen und familiäre Bindung für ihn spürbar an Bedeutung gewonnen haben.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Oktober 2024

Instagram / letthelordbewithyou Penelope und Scott Disick im Juni 2019

